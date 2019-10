A pochi mesi dalla sua vittoria di Miss Italia, Carolina Stramare è stata protagonista di un triste episodio: ecco cosa è accaduto alla giovane ragazza.

Sembrava essere un periodo davvero felice per Carolina Stramare subito dopo la sua proclamazione a reginetta d’Italia. Invece, non è stato affatto così. A pochi mesi dalla sua proclamazione, infatti, la modella di Genova è stata protagonista di un triste episodio. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata. Che, in una recente intervista per il settimanale Di Più, ha raccontato senza troppi peli sulla lingua quello che le è accaduto in questi ultimi mesi. Ecco cosa le è successo nel minimo dettaglio.

Carolina Stramare, triste episodio pochi mesi dopo Miss Italia

Non ha affatto una giovinezza facile, Carolina Stramare. Come raccontato in uno dei nostri articoli, la bella modella di Genova ha subito un grave lutto. In età davvero precoce, la sua giovane mamma è venuta tristemente a mancare. Provocando in Carolina un vuoto davvero incolmabile. Tuttavia, in seguito alla vittoria di Miss Italia, sembrava che la giovane Stramare vivesse un periodo davvero spensierato. Vincere il titolo di più bella d’Italia non è affatto cosa da poco. In più, non era affatto da sola. Bensì, era felicemente fidanzata. Ecco. È proprio a tal proposito che, a pochi mesi di distanza dalla sua vittoria al concorso di Salsomaggiore Terme, la modella è stata protagonista di un triste episodio. Come raccontato da lei stessa in una recente intervista per Di Più, sembrerebbe che la giovane Carolina attualmente sia single. Ebbene si. Dopo diversi anni di relazione, il suo fidanzamento con il dolce Alessia è giunto al termine. Certo, non c’entra affatto la sua vittoria a Miss Italia. Anzi, come raccontato a Leggo, la Stramare è molto chiare sulle motivazione che hanno determinato la fine del suo fidanzamento. È giovane e, com’è giusto che sia, i sentimenti a quest’età possono facilmente cambiare. Tuttavia, gli attuali rapporti con Alessio, come dichiarato, sono pacifici.