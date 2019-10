Cecilia Rodriguez e Ignazio moser, il video su Instagram è quasi ‘da censura’: lui la tocca in un punto ‘proibito’, fan in delirio per la coppia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono davvero una bellissima coppia. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e tra poche ore festeggeranno due anni dal loro primo bacio all’interno della casa. Due anni di fidanzamento non hanno però minimamente diminuito la passione e l’intesa tra i due, la cui storia procede davvero a gonfie vele, come dimostrano anche i post che entrambi condividono su Instagram. La coppia convive già e tutti attendono la notizia di un futuro matrimonio, anche se ad oggi si tratta solo di voci e non c’è nulla di ufficiale. Nelle ultime storie Instagram di Chechu, c’è un video quasi ‘da censura’: i due sono a casa e Ignazio tocca la fidanzata in un punto ‘proibito’.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme da due anni, ma si amano ancora come il primo giorno. I due sono legati da un sentimento forte, ma soprattutto da una grande passione, a volte davvero irrefrenabile. Lo dimostra l’ultimo video nelle storie Instagram di Chechu, dove Ignazio non ha resistito e ha ‘palpeggiato’ la fidanzata, nonostante la telecamera. Mentre la Rodriguez era intenta a ringraziare i suoi followers, che sono diventati ben 4 milioni, è arrivato a casa anche Ignazio, che si è avvicinato alla fidanzata e le ha toccato più volte il seno. Il gesto è fatto ovviamente in maniera scherzosa, ma è bastato certamente a far schizzare la fantasia dei fan della coppia, oltre ad aver dimostrato ancora una volta la forte intesa che c’è tra i due ‘piccioncini’.