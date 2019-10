Per chi non conoscesse Hormoz Vasfi, vi diciamo la sua età, le notizie sulla vita privata e l’account Instagram del milionario iraniano

Hormoz Vasfi è salito alla cronaca in Italia per gli innumerevoli flirt amorosi con personaggi del mondo dello spettacolo. Dall’attrice Yvonne Sciò all’influencer e modella Taylor Mega. La lista è ancora lunga, ma per il momento citiamo solo loro due. Un fascino e uno charm inarrestabile, tutto ciò che guarda e tocca diventa suo. Di seguito vi diciamo chi è il milionario iraniano che ha fatto impazzire molte donne della televisione italiana, vi indichiamo la sua età, le notizie sulla vita privata e come trovarlo su Instagram.

Chi è Hormoz Vasfi?

Negli ultimi mesi avrete sicuramente sentito parlare in televisione di Hormoz Vasfi. Il milionario iraniano è divenuto celebre in Italia per essere stato fidanzato con Taylor Mega. La modella e influencer non è l’unica ad essere rimasta affascinata da Vasfi: l’uomo, infatti, è stato legato sentimentalmente anche all’attrice Yvonne Sciò e alle showgirl Aida Yespica e Claudia Galanti. Hormoz Vasfi è nato in Iran, ha cinquantasei anni ed è un imprenditore di gran successo. Il suo fiuto per gli affari è praticamente la sua fortuna. L’iraniano possiede un patrimonio spaventoso. Ha società sparse in tutte il mondo, un impero che praticamente attraversa l’intero pianeta. Vasfi è divenuto famoso in tutto il mondo anche per essere uno dei più importanti mediatori d’affari in Asia. L’imprenditore è anche un appassionato d’arte, in modo particolare di musica e architettura.

Hormoz Vasfi è stato legato a tante donne, ma solo una tra queste le ha donato un figlio. Il giovane Victor Vasfi, da poco maggiorenne, è il figlio dell’imprenditore iraniano e su Instagram è seguitissimo. Il padre, invece, non ha un bel rapporto con i social: Hormoz, infatti, non ha un account Facebook né Instagram. Una brutta notizia per le fan italiane che avrebbero voluto seguirlo.