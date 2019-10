Chiara Ferragni è finita a Striscia la Notizia nella rubrica Fatti e Rifatti: ecco tutti i ritocchini a cui l’influencer si è sottoposta negli anni.

Chiara Ferragni è ormai da tempo uno dei personaggi più in voga. L’influencer e imprenditrice digitale ha una fama mondiale ed è seguita su Instagram da milioni di persone. Sposata con il rapper Fedez, con cui ha recentemente festeggiato il primo anno di matrimonio, ha avuto da lui il piccolo Leone, che ha cambiato la sua vita. Ora Chiara è infatti anche una mamma innamorata, oltre a rimanere un’imprenditrice di successo. La fama della Ferragni, che a settembre ha festeggiato l’uscita al cinema del documentario sulla sua vita, ‘Chiara Ferragni – Unposted’, è arrivata anche in tv, addirittura nel tg satirico di canale 5, Striscia la Notizia, dove l’influencer è stata protagonista della rubrica ‘Fatti e Rifatti’: e allora scopriamo insieme tutti i ‘ritocchini’ a cui si è sottoposta negli anni.

Chiara Ferragni a Striscia la Notizia per i suoi ritocchi estetici: ecco quali sono

Chiara Ferragni ha una bellezza molto naturale. Capelli biondi, occhi azzurri, fisico minuto e poco formoso, l’influencer ha un aspetto sempre acqua e sapone, e i suoi lineamenti delicati, così come le sue forme poco pronunciate, le permettono di non essere mai volgare, anche quando è particolarmente truccata oppure osa molto nel vestire. Eppure, anche se può non sembrare così, anche lei è passata dal chirurgo, almeno stando all’ultimo servizio dedicatole da Striscia La Notizia, che l’ha scelta come protagonista della rubrica ‘Fatti e Rifatti’.

Secondo il tg satirico di Canale 5, infatti, Chiara avrebbe gonfiato un po’ i suoi zigomi, che effettivamente risultano particolarmente ‘pieni’ se paragonati a qualche sua foto del passato. Ma non è tutto. Anche il naso di Chiara, secondo Striscia, sarebbe più sottile di qualche anno fa, mentre il seno sarebbe stato aumentato di qualche taglia, pur rimanendo poco pronunciato. Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite da parte della diretta interessata.