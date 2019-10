Pochissime ore fa, Chiara Nasti è stata duramente presa di mira per un particolare video pubblicato su Instagram: ecco le sue risposte a tono.

Non è assolutamente la prima volta che succede una cosa del genere. In diverse occasioni, infatti, Chiara Nasti è stata duramente presa di mira su Instagram. Impossibile, infatti, dimenticare la polemica che l’influencer napoletana ha suscitato quest’estate per una frase che, nonostante sia stata smentita dalla diretta interessata, provocato la funesta reazione da parte dei suoi sostenitori. Ma non solo. Perché la stessa ed identica cosa è accaduto pochissime ore fa. In occasione della festa di Halloween, la sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso un video su Instagram che, in un batter baleno, ha catturato l’attenzione di tutti. Ecco cosa è successo sul suo canale social.

Chiara Nasti presa di mira per quel video: le risposte al tono dell’influencer

È sempre molto attiva su Instagram, Chiara Nasti. Dato il suo lavoro come influencer, la bella napoletana è solita condividere degli scatti davvero sbalorditivi sul suo account socia. Che, com’è giusto che sia, attirano l’immediata reazione da parte dei suoi sostenitori. Così come l’ultimo video pubblicato pochissime ore fa. Come dicevamo precedentemente, in occasione di Halloween, la bella sorella di Angela Nasti ha condiviso, sul suo profilo, un video. In cui, con sottofondo musicale, mostrava il suo travestimento ‘mostruoso’. Tuttavia, ci sono stati alcuni dettagli che non sono passati affatto inosservati. E che, ovviamente, hanno suscitato l’immediata reazione da parte di alcuni dei suoi fan. Eccone la prova:

Da come si può vedere quindi, sono diversi gli elementi che non sono passati affatto inosservati del video di Chiara Nasti. E che hanno spinto, da come si può vedere, i suoi followers ad esprimere il loro dissenso. Tuttavia, le risposte dell’influencer non sono affatto mancate. Com’è solita fare, infatti, la napoletana si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.