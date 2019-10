Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, fantastica notizia per i fan: lei è di nuovo incinta, svelato anche il sesso del nascituro.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri stanno insieme da tempo, ormai, e nell’ultimo anno hanno raggiunto tanti traguardi importantissimi. L’ex calciatore, dopo anni da ‘latin lover’, ha messo ormai la testa a posto accanto all’ex velina, e i due lo scorso 18 novembre hanno dato alla luce la piccola Stella, che ha portato luce e gioia nella loro vita, per poi convolare a segretissime nozze pochi mesi dopo. Qualche settimana fa, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, i due hanno raccontato tutte le emozioni e i cambiamenti che ci sono stati nei primi mesi di vita di Stella, dicendo che avrebbero voluto presto regalarle un fratellino/sorellina. Ebbene, a quanto pare il momento è già arrivato: i due sono in attesa del secondo bebè e il settimanale ‘Chi’ ha anche svelato il sesso del nascituro.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, lei è di nuovo incinta: ecco il sesso del nascituro

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo aspettano un bambino, come confermano le foto scattate dal settimanale ‘Chi’, che li ritraggono a passaggiare sereni per le strade di Milano con la piccola Stella nel passeggino, col pancino della Caracciolo evidentemente arrotondato. Del resto i due lo avevano detto anche a Verissimo che tra le loro intenzioni c’era quella di avere presto un secondo figlio, e così è stato. L’ex velina mostra senza problemi il suo ‘pancino’ sotto un abito lungo e la famiglia sembra davvero felice e serena. Ma non è tutto. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, fa un’ulteriore rivelazione, che riguarda il sesso del nascituro, svelando che si tratterebbe di un’altra femminuccia. Vieri dovrà accantonare, dunque, il sogno di avere un piccolo calciatore in casa, almeno per ora. Alla coppia i nostri più sinceri auguri per questa fantastica notizia!