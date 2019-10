Eva Robin’s confessa a Caterina Balivo di essere fidanzata con una donna da 25 anni, ma non vuole svelare di più: “Forse ci sposeremo presto”.

L’ospite di oggi a Vieni da Me, il programma di punta della Rai per il pomeriggio è Eva Robin’s. Caterina Balivo fa una scelta molto coraggiosa per un pomeriggio in Rai e ospita lei, Eva, attrice, cantante e showgirl transgender. Eva, all’anagrafe infatti si chiamava Roberto, ma ha iniziato una terapia ormonale in adolescenza grazie ad un amico farmacista. Eva Robin’s si presta al gioco della cassettiera a Vieni da Me e proprio in chiusura arriva una notizia pazzesca. Eva è fidanzata, con una donna.

Chi è la fidanzata di Eva Robin’s?

Tra le tante domande e curiosità emerse dall’intervista con Eva Robin’s a Vieni da Me con il gioco della Cassettiera di Caterina Balivo abbiamo scoperto che Eva è impegnata sentimentalmente e dichiara: “Ve lo dico subito, non è un uomo. Sono sempre stata affascinata dal mondo femminile non in modo fisico e carnale, ma mentale, estetico e così mi sono innamorata di una donna. Ci stiamo accanto da moltissimo tempo”. Come vi abbiamo anticipato, Eva è una donna esteticamente, sebbene non abbia completato chirurgicamente il suo passaggio a femmina. Tendenzialmente verrebbe comunque da pensare che si sia innamorata di un uomo e invece non è così. “Sono legata ad una donna da 25 anni. Lei è nel mio cuore. Non voglio dire di più, meglio di no perché a Bologna è abbastanza conosciuta quindi vorrei proteggerla, poi vediamo. Quando saremo pronte ci sposeremo e lei farà il lancio del bouquet”. Caterina Balivo dichiara che fortunatamente ci sono le unioni civili e quindi il loro sogno potrà diventare realtà: “Che bella la diretta – chiosa Caterina Balivo al termine della Cassettiera di Vieni da Me – Non me l’aspettavo una notizia del genere”.