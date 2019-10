Flavio Briatore ha una nuova fiamma: tra loro 49 anni di differenza; ecco con chi è stato beccato il noto imprenditore.

Flavio Briatore ha una nuova fiamma? Si, secondo Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha mostrato alcune foto dell’imprenditore in compagnia di una giovane bionda. Molto giovane! La presunta nuova fidanzata del manager si chiama Benedetta Bosi e non sembra appartenere in nessun modo al mondo dello spettacolo: sogna di diventare magistrato. I due sono stati immortalati a Malindi, in Kenya, dove sono apparsi molto più che amici. Ma sapete quanti anni ha la nuova fiamma di Briatore? Ve lo sveliamo subito.

Di ‘baby-fidanzate’, Flavio Briatore ne avrebbe avuto già varie. I presunti flirt associati al noto imprenditore sono davvero tanti: una delle più recenti è la biondissima Taylor Mega. Ma il settimanale Chi ha appena ‘presentato’ al pubblico quella che potrebbe essere la nuova fiamma di Briatore. Si chiama Benedetta Bosi e ha 20 anni. Ben 49 anni di differenza tra lei e il manager. Che sono stata beccati insieme a Malindi, in atteggiamenti particolarmente ‘affiatati’. Nelle foto postate su Chi, si vede anche un bacio. Non si sa molto di Benedetta: la ragazza vive a Milano, ma è originaria di Massa, e non sembra avere alcun legame col mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram è privato, ma, tra i followers, spunta proprio Flavio Briatore. Insomma, la bella ventenne è con tutta probabilità la nuova fiamma del noto imprenditore, ex marito della showgirl Elisabetta Gregoraci, con cui si è separato dopo dieci anni d’amore. Prima delle foto a Malindi, Flavio e Benedetta erano stati avvistati insieme durante una cena romantica a Monte Carlo, al ristorante Cipriani. In attesa di conferme o smentite dai diretti interessati, cosa ne pensate della nuova presunta coppia?