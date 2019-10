Isabella Ferrari: “Soffro di una malattia rara”, il racconto del dramma

La bella e famosa attrice Isabella Ferrari ha confessato di soffrire di una malattia rara: ecco il dramma svelato in una recente intervista.

Non ha bisogno di presentazioni, Isabella Ferrari. La carriera dell’attrice, come ben sappiamo, è ricca di successi. Eppure, non è tutto oro ciò che luccica. Perché, stando a quanto trapelato da una sua recente intervista per Vanity Fair, la bella Isabella ha confessato di aver attraversato degli anni davvero difficili. In particolare, questi ultimi due anni. Nella sua lunga chiacchierata con il settimanale, infatti, l’attrice ha confessato di soffrire di una malattia davvero molto rara. Di cui, tra l’altro, non ha voluto svelare il nome. L’incubo è iniziato qualche anno fa. Quando, dopo essersi svegliata, si è resa conto di non riuscire a muovere le gambe. Da quel momento, quindi, è iniziato il suo calvario. Ecco cosa le è accaduto.

Isabella Ferrari soffre di una rara malattia: il racconto del dramma

Come dicevamo precedentemente quindi, il vero e proprio dramma di Isabella Ferrari è iniziato un paio di anni fa. Quando, dopo essersi svegliata, si è resa conto di non riuscire a più muovere le gambe. Da quel momento, com’è giusto che sia, sono iniziate le diverse mediche ed, ovviamente, diagnosi. Fino a quando, il 2 giugno, la bella e famosa attrice si è sentita davvero molto male. Ed è stata costretta, quindi, a recarsi in ospedale. È proprio in questo preciso momento che la bella Ferrari riceva una diagnosi davvero disastrosa. Stando a quanto si apprende dalla sua intervista a Vanity Fair, Isabella ha confessato di soffrire di una malattia davvero molto rara. Di cui, come dicevamo precedentemente, non ha voluto svelare il nome. È proprio per questo motivo che, per circa due anni, l’attrice è stata costretta a sottoporsi ad una cura, nonostante inizialmente l’avesse rifiutato. Che, come raccontato, le ha provocato degli immediati giovamenti fisici. Attualmente, infatti, dichiara di stare molto meglio. Anche se, come dichiarato sul settimanale, la strada è ancora in salita.

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui