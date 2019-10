Karina Cascella ‘esplosiva’: scollatura esagerata, l’inquadratura dall’alto infiamma Instagram; ecco la foto che non è passata inosservata.

I fan di Uomini e Donne non possono mai dimenticare le sue ‘pungenti’ ma sempre sincere opinioni. Parliamo di Karina Cascella, la bellissima napoletana, per tanti anni opinionista nel programma della De Filippi. Oggi, la Cascella è ospite fissa nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, ma è anche un’importante influencer sui social. Dove spesso pubblica delle foto che difficilmente passano inosservate. Come quella apparsa sul suo profilo Instagram qualche ora fa. Uno scatto in cui Karina si riprende dall’alto…in bella mostra il suo notevole décolleté. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato i followers.

Karina Cascella ‘esplosiva’ su Instagram: la scollatura esagerata fa impazzire i fan

Una Karina Cascella ‘esplosiva’ quella apparsa nell’ultimo scatto postato su Instagram dalla bella opinionista. La bellissima napoletana è solita postare foto e video, per tenersi a contatto con i suoi numerosi followers. Che nelle ultime ore hanno potuto ammirare la Cascella in una versione decisamente ‘audace’. Nell’ultima foto postata su Instagram Karina sfoggia una scollatura abbastanza profonda. L’inquadratura dall’alto, poi, rende il tutto ancora più ‘provocante’. Ecco il post che ha alzato la temperatura su Instagram:

Karina pubblica questa foto per mostrare ai suoi followers il meraviglioso make up realizzato da una truccatrice. Ma gli occhi di tutti non sembrano essersi concentrati sul trucco, effettivamente bellissimo, della napoletana. ‘Colpa’ della generosa scollatura dell’abito nero indossato da Karina. Una scollatura che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Il post, come sempre quando si tratta dell’opinionista, ha scatenato i commenti dei followers in pochissimo tempo. E le foto di Karina è stata invasa da una valanga di complimenti. La bellezza della Cascella è davvero innegabile. E voi, cosa pensate di lei?