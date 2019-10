Lazio Torino diretta streaming in tv – No Rojadirecta: come vedere la partita che avrà inizio alle ore 21,00 del 30 ottobre 2019.

È tempo di turno infrasettimanale per la Serie A 2019-2020. La decima giornata di campionato vedrà scontrarsi Lazio-Torino, nel match che si terrà questa sera alle ore 21:00. I biancocelesti sono in cerca dei tre punti, dopo l’entusiasmante vittoria di domenica sera contro la Fiorentina. E cercheranno di ottenere la vittoria in casa contro il Torino di Mazzarri, che non sta vivendo un periodo difficile: per i granata, due punti nelle ultime quattro gare.Il ritrovato Simone Zaza potrebbe essere la chiave giusta per i 3 punti del Torino. Chi la spunterà questa sera allo stadio Olimpico di Roma? Non ci resta che attendere il fischio d’inizio.

Lazio Torino diretta streaming in TV – No Rojadirecta: come vedere la partita su Dazn

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 21:00 del 30 ottobre ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

La piattaforma DAZN è gratis per un mese intero. Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio. Un’occasione da sfruttare ad ogni costo solo su DAZN.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos: Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto. Lulic; Caicedo, Immobile.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Meité, Lukic, Laxalt; Belotti, Zaza.