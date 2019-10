Chi è Levante: età, carriera, vita privata, ex marito e il lutto che ha cambiato la vita alla cantautrice italiana, che è stata anche giudice di X Factor.

Tutti la conoscono sicuramente come ex giudice di X Factor, insieme a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, nonchè come una delle cantautrici più apprezzate del panorama musicale italiano, in particolare quello cosiddetto ‘impegnato’. Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è tutto questo, ma anche tanto altro. Proviamo allora a conoscere meglio la storia di questa giovane e bella artista, la cui vita è stata segnata da un grave lutto e da un matrimonio non andato a buon fine: ecco alcuni dettagli e curiosità sulla sua storia.

Chi è Levante: età e carriera della cantautrice italiana

Levante, o meglio Claudia Lagona, è nata a Caltagirone, in provincia di Catania, il 23 maggio 1987, e ha dunque 32 anni. Bellezza tipicamente mediterranea, con i suoi colori scuri e i grandi occhi castani, Levante si è affermata nella musica dopo diversi trasferimenti. Prima quello a Torino, avvenuto a 14 anni, e poi quello a Leeds, nel Regno Unito, dove ha inciso il suo singolo Alfonso, diventato Disco d’oro nel 2017. La sua carriera comincia con le aperture dei concerti di Max Gazzè e dei Negramaro, ma già con il suo primo album, Manuale Distruzione, viene nominata per il Premio Tenco, arrivando in finale, e agli Mtv Europe Music Awards di Glasgow. Da lì è tutta un’ascesa per lei, con gli altri album di successo Abbi Cura di te, Nel caos di stanze stupefacenti, e Magmamemoria, che ricevono riconoscimenti e una grande risposta di pubblico. Nel frattempo, nel 2017, arriva in tv come giudice di X Factor insieme Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, e ci rimane solo per un’edizione. Levante è anche una scrittrice con all’attivo due romanzi, ‘Se non ti vedo non esisti’ e ‘Questa è l’ultima volta che ti dimentico’, entrambi finiti in poco tempo nelle classifiche dei libri più venduti in Italia.

La vita privata di Claudia: ex marito e il lutto che l’ha segnata

Levante ha una storia molto particolare alle spalle. Nata in Sicilia, perde il papà a soli 9 anni, e questo lutto la segna profondamente. E’ proprio per superare questo dolore che la cantante si rifugia nella musica. Nelle sue canzoni c’è molto il ricordo di questa perdita, che le ha cambiato la vita anche materialmente, visto che dopo pochi anni dalla morte del padre avviene il trasferimento a Torino con la mamma e i suoi fratelli e da lì ha inizio anche la sua carriera. Levante è stata anche sposata per due anni, dal 2015 al 2017, con Simone Cogo dei ‘The Bloody Beetroots’. In un’intervista a Le Iene ha dichiarato di aver fatto il passo del matrimonio con tanto amore, rendendosi conto solo dopo di aver affrettato troppo i tempi.