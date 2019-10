Morgan sta per diventare papà per la terza volta! La sua compagna Alessandra Cataldo è incinta: è al quinto mese di gravidanza. Lo fa sapere il settimanale Chi!

E’ un periodo non facile per Marco Castoldi, in arte Morgan: l’artista italiano si è trovato a fare i conti con uno sfratto. Dopo aver abbandonato la sua casa, ha continuato a far parlare di sé. Il cantautore ha deciso di non presentarsi al programma Live Non è la D’Urso, nel quale era stato invitato, facendo arrabbiare non poco la padrona di casa, Barbara D’Urso. Insomma, nell’ambiente professionale di Morgan non tira una bell’aria, ma in quello sentimentale? Il cantautore è legato sentimentalmente da 4 anni circa con Alessandra Cataldo: il settimanale Chi ha lanciato una notizia che ha fatto impazzire di gioia i loro fan.

Morgan papà per la terza volta? La sua compagna Alessandra è incinta

La vita sentimentale di Marco Castoldi, cantautore ed ex giudice di talent show come X Factor, The Voice e per poco anche ad Amici di Maria De Filippi, è sempre stata molto travagliata. La love story più famosa è quella con Asia Argento da cui ha avuto Anna Lou, primogenita. In seguito l’artista ha avuto una storia con Jessica Mazzoli, conosciuta ad X Factor: con l’ex gieffina Morgan ha avuto una storia particolarmente turbolenta ma le ha regalato una splendida bimba, Lara.

E dopo due femminucce, nella vita del cantante milanese sta per arrivare un maschietto! Il settimanale Chi ha fatto sapere che Morgan e la sua compagna, Alessandra Cataldo, aspettano un bimbo. Di lei si conosce molto poco: è originaria di Finale Ligure, in provincia di Savona e non ama apparire in pubblico. Nessuno dei due ha parlato di questo meraviglioso bebè in arrivo ma porterà sicuramente la gioia che serve a Morgan per dimenticare i brutti periodi trascorsi.