Anna Pettinelli ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi: le parole su Serena Enardu hanno lasciato tutti a bocca aperta. Ecco di che si tratta.

L’ultima edizione di Temptation Island VIP ha visto la rottura di alcune coppie che sembravano essere stabili: tra queste c’è quella composta da Serena Enardu e Pago. All’interno del villaggio l’ex tronista si è resa conto di non essere più innamorata del suo compagno e non ha potuto fare altro che dimostrarglielo: per il cantante è stato un boccone troppo amaro da buttare giù ed ancora oggi ne sta soffrendo non poco. A parlare di loro due è stata Anna Pettinelli nell’ultima intervista al settimanale CHi: ecco cosa ha rivelato l’ex concorrente, speaker radiofonica.

Anna Pettinelli su Serena Enardu: “La sento, non sta bene. Non si è resa conto di ciò che ha fatto”

Anna Pettinelli ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi: dopo Temptation Island VIP è tornata alla sua quotidianità con il suo compagno, Stefano. La vulcanica speaker radiofonica ha svelato alcuni retroscena riguardo la sua love story tra le pagine del giornale: ha raccontato che ora il suo fidanzato è molto corteggiato. Riguardo l’esperienza nel reality ha parlato del percorso di Serena Enardu e Pago, quello più chiacchierato: la donna ha fatto una confessione sull’ex tronista che ha lasciato tutti senza parole.

“Non sta bene, la sento. Serena non si è resa conto di cosa ha fatto, è entrata lì come una bimba nel Paese delle Meraviglie. Ci tengo molto a lei, però ha gettato in pasto in tv la sua storia d’amore in modo letale”: sono queste le parole di Anna Pettinelli riguardo Serena Enardu. Ha poi aggiunto su Pago che a lei sta molto simpatico: “Spero che possano trovare la serenità“, ha concluso.