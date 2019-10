Taylor Mega davvero incontenibile su Instagram: la modella mette in bella mostra alcuni particolari ‘piccanti’ di se : ecco tutte le foto

Taylor Mega continua a far parlare di sé. La modella e influencer ha addirittura organizzato un pre party per il suo compleanno ed ha invitato gli amici più stretti. Tra questi vi era Luca Pedrini, uno dei migliori amici della modella. Pedrini l’ha ripresa più volte ed ha postato video e foto su Instagram. L’ex fidanzata del rapper Tony Effe è apparsa davvero incontenibile. Taylor, inconsapevolmente, ha messo décolleté e lato b in bella mostra. Le stories pubblicate sul popolare social network hanno suscitato pensieri abbastanza contrastanti.

Taylor Mega incontenibile su Instagram: le foto

Taylor Mega non finisce mai di stupire i suoi seguaci. La modella e influencer ha organizzato un pre party per festeggiare il suo compleanno. Durante la festa, però, uno dei suoi amici l’ha ripresa ed ha postato foto e video su Instagram. Nelle stories pubblicate sul popolare social network, Taylor è davvero incontenibile. L’amico in una prima stories inquadra il Lato A dell’ex fidanzata di Tony Effe. In una seconda stories, invece, le alza il vestitino rigorosamente rosso fuoco e la modella inconsapevolmente mostra quasi tutto il lato b. Pedrini, non contento, sculaccia anche la sua amica, diventando l’uomo più invidiato del web. Taylor non è sembrata affatto infastidita delle riprese dell’amico, anzi, in alcune stories sembra prestare il fianco ed aggiunge gesti molto sensuali.

Video molto molto piccanti, che il popolo del web ha commentato in maniera diversa. C’è chi ovviamente ha apprezzato la spontaneità della bellissima modella e influencer. Al contrario c’è anche chi ha criticato l’atteggiamento di Taylor Mega. Tra questi ultimi vi è l’opinionista Deianira Marzano, che ha criticato aspramente l’influencer su Instagram tra le sue stories. Deianira ha criticato anche il ritorno di fiamma tra Mega e Erika Piamonte.