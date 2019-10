Vincenzo De Luca, grave lutto per il presidente della Regione Campania: è morta sua mamma all’età di 93 anni. Era gravemente malata

Vincenzo De Luca ha appena saputo della perdita di sua mamma. Un lutto gravissimo per il presidente della Regiona Campania. E’ morta questa notte sua mamma, Felicetta Cudone. Aveva 93 anni e purtroppo pativa le pene di una grave malattia da molto tempo. Stando alle ultime notizie, le esequie avranno luogo domani 31 ottobre alle ore 11 partendo dalla casa della signora Cudone. I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Gaetano, in via Calenda.

Messaggi di cordoglio per Vincenzo De Luca

La notizia della morte della mamma di Vincenzo De Luca è appena arrivata e stanno già arrivando diversi messaggi di cordoglio per lui e per questa sua grave perdita. Tantissimi messaggi per il presidente della Regione Campania. Tra questi, anche quello del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora: “Ti siamo vicini in questo momento di grande dolore”.

Le ultime parole di De Luca su Salvini

“Quando parli della Campania devi alzarti in piedi”: tuona il presidente De Luca contro l’ex vice presidente Matteo Salvini. Non è passato molto da queste sue ultime dichiarazioni a Radio Crc. Evidentemente, sono arrivate proprio poco prima della notizia riguardante sua madre. Il presidente Vincenzo De Luca ha poi continuato spiegando tutto il suo ‘dissenso’ nei confronti di Matteo Salvini: “Salvini ha fatto due considerazioni sbagliate sulla Campania. Quindi, gli dico: ‘Salvì, ti voglio bene, mi sei simpatico, ma quando parli della Campania, ti devi alzare in piedi”. Questa è una regione che oggi cammina a testa alta. E se insiste, poi gli dedico “Je so’ pazzo” di Pino Daniele“.