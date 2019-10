X Factor 2019 Live, seconda puntata: anticipazioni e ospiti

Live XF13 seconda puntata giovedì 31 ottobre: anticipazioni, ospiti e assegnazioni dei giudici.

Proseguono i Live di X Factor 2019 e giovedì 31 ottobre andrà in onda la seconda puntata del talent di Sky. Dopo l’eliminazione di Mariam Rouass, under donna, capitanata da Sfera Ebbasta la gara di XF13 è entrata nel vivo e la seconda puntata sarà ancora più curiosa. I giudici di X Factor sono molto tesi. Chi sarà il prossimo eliminato? La scorsa puntata Giordana, Enrico e Mariam erano finiti allo scontro finale. Una durissima botta per Sfera Ebbasta che ha visto due delle sue ragazze a rischio eliminazione. Sembra quasi che il pubblico a casa, che già si era lamentato sul web per le scelte fatte dal giudice, ora voglia punirlo.

Live X Factor 2019: ospiti seconda puntata

Per quanto riguarda le anticipazioni della seconda puntata dei Live di XF13 sappiamo che ci sarà spazio come sempre per l’ecologia. In apertura quindi Sounds Green. L’albero è Vita, l’iniziativa di Sky e Legambiente per piantare 40milla nuovi alberi. Il primo ospite del secondo Live di XF 2019 sarà poi Lewis Capaldi che presenterà il brano Someone You Loved, inno dell’amore universale. Il cantante emergente scozzese ha ottenuto un successo pazzesco con il suo album Divinely Uninspired to a Hellish Extent e vedremo come se la caverà sul palco di X Factor. Altri ospiti della serata sono poi i MÅNESKIN. La band torna là dove è iniziato tutto. Un gradito ritorno per la band di Damiano che canterà Le Parole Lontane, già disco d’oro.

Assegnazioni XF13 seconda puntata Live

Per quanto riguarda le assegnazioni sappiamo che Malika ha così deciso:

Enrico Di Lauro: Cieli immensi di Patty Pravo

Lorenzo Rinaldi: La notte di Arisa

Davide Rossi:In alto Mare di Loredana Bertè.

Sfera Ebbasta invece punta su:

Giordana Petralia: Summertime Sadness di Lana Del Rey

Sofia Tornambene: Fix You dei Coldplay

Samul ai suoi gruppi di XF13 invece ha assegnato:

Sierra: 7 Rings di Ariana Grande

Seawards: Clocks Go Forwards di James Bay

Booda: Take Ü There di Skrillex, Diplo ft. Kiesza

In ultimo Mara Maionchi ai suoi over ha affidato queste canzoni: