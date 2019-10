Accusato di aver chiesto soldi in cambio di servizi: sospeso giornalista Rai

Giornalista Rai sospeso dal servizio: accusato di aver chiesto denaro in cambio di servizi in ambito televisivo. La drastica decisione è appena arrivata

Franco Fatone, giornalista e inviato di moda e costume del Tg2 è stato sospeso in via cautelativa dalla Rai. Il motivo? Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la procura di Milano ha appena chiesto il rinvio a giudizio per Fatone in quanto avrebbe chiesto danaro in cambio di servizi televisivi. Al momento è stato sospeso in attesa di aggiornamenti da parte della Procura. Ricordiamo, a tal proposito, che la posizione lavorativa di Fatone è quella di un incaricato di pubblico servizio. Per questo, l’azienda con sede in Viale Mazzini ha deciso di allontanarlo dalla sua ‘postazione’, almeno momentaneamente.

Franco Fatone, giornalista sospeso dalla Rai: le segnalazioni di Francesco Rizzica

Lo riporta questa mattina il Corriere della Sera: nell’imputazione a Franco Fatone ci sono diverse segnalazioni da parte di Francesco Rizzica. Che genere di segnalazioni? Alcune telefonate registrate e consegnate alle forze dell’ordine dopo essersi rifiutato di pagare la somma di danaro dapprima pattuita con il giornalista. Al momento, Fatone ha sempre negato di aver intascato dei soldi in cambio di ‘favori’ come servizi televisivi e quant’altro. Tuttavia, ha specificato che in ogni caso si trattasse di soldi da restituire: una sorta di prestiti. Stando a quanto si legge dalle ultime notizie, non sarebbe solo questa l’imputazione mossa nei confronti del giornalista. Ci sarebbero altre somme di danaro contestate di cui sarebbero presenti, tra le prove, anche delle chat private.

Da evidenziare che Franco Fatone è un giornalista iscritto all’albo dal 2 aprile 2008. Tra le prove e testimonianze che sono state presentate contro di lui ci sono anche servizi richiesti in cambio di somme di circa 6400 euro da parte di Michele Baldassarre Lettieri. Ma non solo, sono state registrate anche altre cifre. Si tratterà di prestiti come è stato specificato da Fatone? Lo scopriremo prossimamente.