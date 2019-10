Amici, Giordana Angi è fidanzata: ecco chi ha rubato il cuore della cantante, lei svela tutto in un’intervista a Novella 2000.

Giordana Angi è stata la seconda classificata dell’ultima edizione di Amici, alle spalle del vincitore Alberto Urso, ma nonostante la mancata vittoria nel talent di Canale 5, la sua carriera è decollata senza problemi, proprio come quella di Alberto. Entrambi hanno appena terminato l’esperienza come coach di Amici Celebrities, e sono impegnatissimi con i loro nuovi album. ‘Voglio Essere tua’, questo il titolo del disco di Giordana, è uscito alcune settimane fa e sta già spopolando su tutte le piattaforme. Conosciuta anche per le sue doti di autrice, la ‘penna’ di Giordana è presente anche nel singolo di Tiziano Ferro ‘Accetto miracoli’. Insomma, è un momento d’oro per la cantante, non solo dal punto di vista professionale, ma anche in campo sentimentale. Giordana ha infatti rivelato di essere innamorata: ecco chi è la persona che le ha rubato il cuore.

Amici, Giordana Angi è fidanzata: svelata la persona che le ha rubato il cuore

Giordana Angi è innamorata e lo ha confessato lei stessa in un’intervista rilasciata a Novella 2000. La cantante sta vivendo un momento molto felice dal punto di vista professionale, ma non solo. Stando infatti alle sue stesse rivelazioni, è anche felicemente fidanzata. Con chi? Beh, questo per ora non è dato saperlo. Giordana ha solo spiegato che la sua fidanzata non è famosa e non appartiene al mondo dello spettacolo, motivo per cui lei preferisce non svelarne l’identità. I fan della cantante dovranno pazientare ancora un po’, dunque, per sapere chi è che ha rubato il cuore alla loro beniamina. Basti per ora sapere che Giordana è serena con questa persona e che sta vivendo alla grande questo periodo in cui la sua vita è cambiata radicalmente con l’arrivo del successo, che potrebbe culminare addirittura con la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.