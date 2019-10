Antonella Fiordelisi ha da poco pubblicato una foto senza veli su Instagram e i fan ovviamente hanno apprezzato il fisico veramente da urlo

Antonella Fiordelisi ha deciso di risollevare la giornata dei suoi seguaci postando una foto senza veli su Instagram. La modella e influencer come sempre è incontenibile e mette in mostra un fisico veramente da urlo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex tentatrice di Temptation Island, toglie il reggiseno e si fa fotografare per rallegrare i maschietti presenti tra i suoi seguaci. I commenti ovviamente sono tutti positivi e pochi criticano la tenuta dell’ex schermitrice.

Antonella Fiordelisi, la foto da urlo su Instagram

Antonella Fiordelisi non sa mai essere banale. La modella ed influencer ogni giorno rallegra i suoi seguaci postando delle foto su Instagram veramente molto bollenti. Dopo la foto con la giacca slacciata, oggi la Fiordelisi si è superata ed ha postato un’immagine senza veli. L’ex schermitrice è praticamente senza reggiseno, rivolta ovviamente di spalle all’obiettivo fotografico e indossa dei jeans molto stretti. La Fiordelisi mette in mostra delle curve spettacolari e annuncia in questo modo il nuovo shooting fotografico. I suoi fan ovviamente non vedono l’ora di ammirare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in tutta la sua bellezza.

La foto pubblicata dalla Fiordelisi su Instagram ha ricevuto quasi tutti commenti positivi. I seguaci dell’ex schermitrice ovviamente hanno apprezzato l’immagine pubblicata sul popolare social network. Qualcuno si complimenta per le forme, qualcun altro addirittura mostra gelosia nei confronti della gelosia e qualcun altro ancora critica la sua scelta di aver perdonato Francesco Chiofalo. In realtà non sappiamo se la modella ed influencer abbia deciso di perdonare l’ex concorrente di Temptation Island. I due, di recente, hanno dovuto sostenere uno shooting fotografico insieme.