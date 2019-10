Belen Rodriguez era uno dei nomi opzionati per il Festival di Sanremo 2020, ma finalmente il direttore artistico Amadeus ha svelato qual è la verità

Belen Rodriguez è uno dei nomi presi in considerazione per il Festival di Sanremo 2020. Secondo voci di corridoio, la showgirl argentina avrebbe dovuto condurre il Dopo Festival insieme al compagno Stefano De Martino. Il Festival di Castrocaro, infatti, rappresentava una prova generale per un evento molto più importante, come il festival della canzone italiana. Belen e Stefano, però, non si sono mai espressi riguardo la voce uscita nei mesi scorsi sui settimanali e sui siti di gossip. Il conduttore e direttore artistico del festival, Amadeus, ha deciso finalmente di vuotare il sacco e di dire la verità riguardo all’ingresso della showgirl argentina nel cast di Sanremo 2020.

Belen sarà a Sanremo 2020? La risposta di Amadeus

Amadeus quest’anno sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Il compagno di Giovanna Civitillo, oltre ad aver scelto i primi ospiti, ha già stravolto il regolamento del festival della canzone italiana, ma alle porte vi è un altro stravolgimento. Il direttore artistico, infatti, ha deciso di eliminare il Dopo Festival e in un’intervista ha aggiunto: “Il Dopo Festival mi piaceva tanti anni fa, poi mi sono sempre addormentato“. Di conseguenza sono state smentite tutte le voci riguardanti il Dopo Festival e i suoi probabili conduttori. In un’intervista a Il Messaggero, inoltre, Amadeus ha smentito categoricamente la presenza di Belen Rodriguez: “Escludo il ritorno di Belen. Voglio un festival imprevedibile. Pieno di sorprese“.

La showgirl argentina dunque, dopo l’esperienza a Sanremo nel 2011 e nel 2012, questa volta non tornerà sul palco dell’Ariston. La compagna di Stefano De Martino continuerà con i suoi impegni in Mediaset ed inoltre si vocifera che presto possa essere protagonista con Netflix. Il ritorno a Sanremo, però, sarebbe stato veramente un sogno per la showgirl argentina.