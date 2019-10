Belen Rodriguez è appena stata al centro di un pettegolezzo lanciato da ‘Chi’ su una storia avuta con Andrea Damante. Una vicenda fatta di ripicche o, forse, sarebbe meglio chiamarle ‘vendette trasversali’. Beh, così forse fa un po’ troppo cronaca nera. Per fortuna, invece, qui si parla di amore, storie, sentimenti e in qualche caso di ‘scappatelle’. Non sappiamo come abbia potuto reagire Belen alla notizia apparsa sul settimanale. Insomma, nessuno sapeva di tutto ciò e adesso, come avviene quasi sempre, è venuto tutto a galla. Molto probabilmente, Belen e Stefano si saranno raccontati tutto di cosa hanno fatto in questo periodo in cui sono stati lontani. Ma almeno possiamo sapere cosa è successo su Instagram qualche ora dopo la notizia.

Belen Rodriguez, il messaggio per Stefano dopo lo scoop di Chi sulla relazione con Damante

Un messaggio molto chiaro. Semplice, breve, diretto. “Quanto mi manchi”, un cuore nero che usano di solito i due per scriversi indirettamente, e poi il tag per Stefano De Martino. A primo impatto, avremmo potuto pensare che a Belen mancassero le Maldive, il posto in cui è stata in vacanza proprio negli ultimi giorni. E invece no: c’è il tag per il suo Stefano.

Evidentemente, in questo momento sono lontani. E forse lo erano anche quando Chi ha lanciato lo scoop. Le voci circolano, le notizie girano in fretta e fanno il giro del web in men che non si dica. Chissà, forse Belen avrebbe preferito avere Stefano accanto a sé in questo momento. I due sono lontani perché lui è a Napoli per seguire le riprese di Stasera tutto è possibile, mentre lei a Milano per lavoro. Proprio nelle ultime storie Instagram abbiamo visto che era ‘On set’ come ha scritto lei stessa e si preparava per essere truccata dalla make up artist. “La lontananza, sai, è come il vento”, diceva la canzone, ma non crediamo sia il caso di Belen e Stefano che sicuramente si sentiranno di continuo e di continuo si dedicano post come questo anche su Instagram.