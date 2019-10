Bella Thorne si mostra su Instagram con il volto visibilmente tumefatto: ecco cos’è successo all’attrice, che ha fatto spaventare i fan.

Bella Thorne è un personaggio molto particolare, seguitissimo sui social e conosciuto soprattutto per i suoi ‘eccessi’. Bellissima e molto disinibita, l’attrice e cantante, che è nata come star di Disney Channel, è attualmente fidanzata con Benjamin Mascolo del duo di grande successo Benji e Fede, ma ha recentemente annunciato di essere pansessuale e di avere una relazione poliamorosa, in cui c’è anche un’altra ragazza oltre al cantante. La notizia ha fatto molto discutere, ma i diretti interessati sembrano essere felici e sereni e chiedono di essere lasciati in pace. In questi mesi Bella ha avuto anche la sua prima esperienza come regista, e ha diretto un film porno per il sito Porn Hub, intitolato ‘Him and Her’. Insomma, l’attrice ha davvero mille sfaccettature, e poco fa ha spaventato i fan presentandosi su Instagram con il volto tumefatto da lividi e ferite: ecco cosa le è successo.

Bella Thorne ha fatto preoccupare i suoi fan poco fa, mostrandosi con il volto tumefatto da lividi e ferite. Un occhio nero e il labbro spaccato hanno fatto temere che Bella fosse stata vittima di una violenta aggressione, ma le cose non stanno affatto così, fortunatamente. L’attrice e cantante ha semplicemente deciso di truccarsi per la festa di Halloween, che ricorre proprio oggi, e che richiede un travestimento ‘horror’. Ecco spiegato allora il motivo dei lividi e delle ferite di Bella, che in realtà sono solo un trucco per far spaventare chi la incontra. ‘Assumimi per il tuo trucco di Halloween’, scrive Bella nella didascalia dello scatto, ottenendo subito un enorme riscontro tra like e commenti, tutti di fan impazziti per il suo spaventoso travestimento.