Emma Marrone rivela ai suoi fan: ‘Non sono al 100%, vorrei esserlo’

Emma Marrone, durante una tappa della presentazione del disco, rivela ai fan: ‘Non sono al 100%, vorrei esserlo per voi’, ecco tutte le sue parole.

Emma Marrone è tornata subito al lavoro, nonostante il problema di salute che l’ha costretta a fermarsi improvvisamente per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. La cantante ha dimostrato ancora una volta la sua grande forza ed è riuscita a superare a testa alta questo nuovo ‘ostacolo’, nonostante non siano mancati alcuni momenti di paura, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair. In questo periodo la Marrone è super impegnata in giro per l’Italia con la promozione del disco ‘Fortuna’, il cui primo singolo ‘Io Sono Bella’ sta avendo un grandissimo successo. In una delle tappe in cui ha incontrato i fan, si è lasciata andare a qualche rivelazione sul suo stato di salute attuale: ecco le sue parole.

Emma Marrone rivela ai fan: ‘Non sono al 100%’, ecco le sue parole da brividi

Emma Marrone ha incontrato i suoi fan in una tappa a Bisceglie, in provincia di Bari e davanti a una numerosa platea, si è lasciata andare a qualche ‘confidenza’ su come sta ora, ammettendo di non sentirsi al 100%. Nel video pubblicato sulla pagina Instagram ‘Info Emma Marrone’, La cantante ha rivelato che il suo corpo è ancora provato da tutto quello che ha subito, dall’operazione ai medicinali che inevitabilmente ha dovuto prendere, motivo per cui lei si sente spesso stanca e a una certa ora del giorno ha bisogno di riposare, anche se vorrebbe sempre stare al massimo per i suoi fan. Va detto che questo è un periodo particolarmente frenetico per Emma, che è sempre in giro per il suo album, ma come lei stessa ha rivelato, è proprio il suo lavoro a darle la forza di combattere tutto. ‘E’ l’affetto delle persone ad avermi rimesso subito in piedi in questo momento difficile, e volevo subito tornare da loro’. Emma ha anche svelato che i medici non erano d’accordo sul fatto che lei tornasse subito al lavoro, ma lei era convinta di voler ripartire immediatamente, per fare la cosa per cui è nata, ovvero cantare e dare emozioni alla gente.

