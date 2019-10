Fabio Fazio, nuova avventura in vista per il conduttore? Che Tempo che Fa sembra non essere abbastanza, ecco cosa bolle in pentola.

Fabio Fazio è uno dei conduttori più apprezzati e amati dal pubblico. Da anni dipendente della Rai, vanta all’attivo ben 4 conduzioni del Festival di Sanremo, tutte con un grandissimo successo in termini di ascolti. Negli ultimi anni è fisso al timone del talk show ‘Che Tempo che Fa’, affiancato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, altro programma di grandissimo successo, che dal 29 settembre di quest’anno è stato ‘trasferito’ da Rai Uno a Rai Due, con un doppio appuntamento domenicale, il primo dalle 19.30 alle 20.30, e il secondo dopo il Tg 2. Come avrà preso il conduttore questo cambio di rete? Non lo sappiamo, ma secondo le ultime indiscrezioni che trapelano da Viale Mazzini, Fazio starebbe lavorando a un nuovo programma, una nuova avventura che sarebbe per lui anche un ‘ritorno’: ecco di cosa si tratta.

Fabio Fazio pronto per una nuova avventura? Ecco cosa bolle in pentola per il conduttore

Fabio Fazio, stando alle indiscrezioni lanciate da Italia Oggi, starebbe lavorando al remake di un suo vecchio programma. Si tratta di ‘Anima Mia’, show dedicato alla musica che il conduttore ha presentato già nel 1997 accanto a Claudio Baglioni, sempre su Rai Due. Un programma dedicato ai grandi miti e alle monde musicali di determinate epoche, che dovrebbe andare in onda il giovedì in prima serata. Sempre secondo il settimanale Italia Oggi, Fazio ha già avuto l’ok da parte del direttore di Rai Due Carlo Freccero. Il problma, però, è che quest’ultimo è in scadenza di contratto e dovrebbe lasciare il suo posto il prossimo 28 novembre, per cui sarà il prossimo direttore a dover approvare questa proposta di Fazio, a cui a quanto pare sembra non bastare più la sola conduzione di ‘Che Tempo che fa’.