Giordana Angi è fidanzata: chi è lei, età, lavoro e social

Giordana Angi è una cantautrice Italiana, conosciuta soprattutto per aver partecipato al programma di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi” posizionandosi seconda dietro Alberto Urso. Giordana Angi ha da subito conquistato il favore del pubblico, con la sua grinta e la potenza vocale; ma scopriamo insieme qualcosa in più, sulla sua vita, il lavoro e la fidanzata.

Giordana Angi è fidanzata: chi è, età, lavoro e social della cantante

Giordana Angi nasce il 12 gennaio del 1994 a Vannes, la ragazza Infatti è italo-Francese, e deve proprio a questo la sua pronuncia impeccabile. Ricordiamo che ad Amici ha cantato molte canzoni in francese. Giordana è una compositrice e cantautrice con cui ha fatto breccia, non sono nel pubblico italiano ma anche in alcuni famosi artisti Italiani. Nel 2012 ha partecipato a “Sanremo giovani” e nel 2016 ha scritto il singolo “Chiusa con te” prodotto da Tiziano Ferro, che in lei ha subito visto un enorme potenziale. Il percorso ad “Amici” non è stato sempre in discesa, anzi, le continue incomprensioni con i ragazzi e con Rudy Zerbi le hanno reso il percorso abbastanza tortuoso, ma non per questo si è arresa. Al serale ha conquistato tutti con il suo canto e la sua voglia di musica, tanto da rubare anche il cuore di Loredana Bertè. E’ proprio nel programma di “Amici” che la giovane Angi farà coming-out, dichiarando di essere omosessuale. È proprio di questi giorni, l’intervista a Novella 2000, in cui la giovane Angi afferma di essersi innamorata, e che però questa giovane non è conosciuta nel mondo dello spettacolo. Proprio per questo vuole ancor di più preservare la loro privacy. Giordana ha partecipato alla prima edizione di “Amici Celebrity” nel ruolo di Coach insieme ad Alberto Urso. Giordana ha inoltre lavorato insieme a Tiziano Ferro per la stesura dei brani del suo nuovo album “Buona Cattiva Sorte”. Molto attiva sui social, possiamo seguirla tramite il suo profilo instagram ufficiale.