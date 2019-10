Loretta Goggi racconta il suo dolore dovuto alla scomparsa del marito Gianni Brezza che vive ancora dentro di sé: ecco le parole della cantante, conduttrice, showgirl ed attrice italiana tra le pagine del Rolling Stone.

E’ una delle artiste del panorama italiano più complete: Loretta Goggi è un’attrice, conduttrice televisiva, cantante, showgirl e doppiatrice. E’ ricordata da tutti per il suo celebre brano, Maledetta primavera, presentato al Festival di Sanremo nell’81: la canzone divenne una hit internazionale e conquistò disco d’oro e disco di platino. Suo marito, Gianni Brezza, è morto nell’aprile del 2011 per complicanze di un tumore al colon: la scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella vita della donna che a distanza di anni continua a parlarne e a soffrirne. Ecco le sue parole in merito rilasciate in un’intervista a Rolling Stone.

Loretta Goggi e quella cicatrice persistente: “Non è lo stesso dolore di prima ma rimarrà per sempre”

Loretta Goggi in un’intervista a Rolling Stone ha raccontato tutti i periodi della sua brillante carriera. Ha svelato poco sulla sua vita privata se non qualche parola dedicata a suo marito, Gianni Brezza, scomparso per un tumore nel 2011.

La cantante ed attrice, oggi giudice di Tale e Quale show, ha raccontato di aver superato il periodo buio con la fede e con la forza. “Il nostro percorso è così: si nasce, si muore, e probabilmente Gianni aveva fatto il suo percorso. Però la cicatrice rimane. Non è più quel dolore da pugnalata appena ricevuta, ma è come se ti avessero messo i punti e c’è quel fastidio. Lui rimarrà per sempre. È stato troppo importante per me e per la mia vita” sono le parole della donna che è rimasta vedova ed ha dovuto affrontare un dolore enorme, quello della perdita della propria metà.