Guendalina Tavassi, imbarazzante errore di Striscia la Notizia: il servizio su di lei e l’oggetto che sbianca i denti, cosa è andato in onda

Guendalina Tavassi è stata protagonista di un servizio andato in onda a Striscia la Notizia in cui si parlava di un oggetto sbiancante per i denti. Una sorta di penna che, quasi magicamente, lascia sui denti un colore bianchissimo e splendente. Da buona influencer, la Tavassi l’ha sponsorizzato ma… beh, qualcosa è andato storto secondo gli autori di Striscia. Sì, perché il risultato in termini di lucentezza sui denti della Tavassi sarebbe praticamente uguale nel prima e dopo. Qualcosa che non quadra, insomma. E quando c’è qualcosa che non quadra, Striscia la Notizia interviene sempre anche solo per una piccola segnalazione. Una segnalazione che tuttavia non era proprio così precisa: nel servizio c’è un errore abbastanza ‘importante’ e di rilievo.

Guendalina Tavassi, errore imbarazzante di Striscia la Notizia: diventa ‘Canessa’

Di sicuro, nel vedersi a Striscia la Notizia sarà sobbalzata un attimo. Ma Guendalina Tavassi non avrà potuto fare a meno, sicuramente, di notare quell’errore lì in alto sullo schermo. Un errore che non è passato inosservato nemmeno tra il popolo social e quindi tra i suoi followers. Ecco che è partita subito la storia su Instagram:

Guendalina Tavassi ha subito riportato nelle sue storie l’episodio segnalato da qualche suo fan. Un errore imbarazzante andato in onda su Canale 5 al cospetto di migliaia e migliaia di persone che, evidentemente, conoscono molto bene Guendalina Tavassi e sanno perfettamente che non è la stessa persona di Guendalina Canessa. Insomma, episodi che possono capitare. In effetti, bisogna ammetterlo, il nome è uguale e il cognome è molto simile. Siamo sicuri che gli autori di Striscia non siano stati i primi ad incappare in un errore del genere.