Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme, ma i problemi sembrano non finire mai: ecco le parole della dama a “Uomini e Donne Magazine”

Ida e Riccardo hanno deciso di uscire nuovamente dal trono over di Uomini e Donne. La coppia si è data una seconda possibilità, dopo che lo scorso anno ha partecipato praticamente da single al programma di Maria De Filippi. Riccardo si è nuovamente dichiarato per Ida e quest’ultima ha deciso di riprovarci. I problemi, però, sembrano non finire mai. La dama del trono over ha raccontato a Uomini e Donne Magazine di aver incontrato un altro problema nel rapporto con Riccardo.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: c’è un nuovo problema

Ida e Riccardo sono una delle coppie più amate del trono over di Uomini e Donne, nonché una delle più longeve. I due si sono conosciuti nel programma condotto da Maria De Filippi e dopo una breve conoscenza hanno deciso di uscire insieme dal programma. Ida e Riccardo hanno poi messo a dura prova il loro sentimento nel villaggio delle tentazioni, ovvero Temptation Island. La coppia, dopo il percorso nel reality show, ha deciso di uscire insieme dal programma. Dopo l’estate, però, sono riaffiorati i problemi e sono tornati separati a Uomini e Donne. Dopo la scorsa stagione trascorsa da single, quest’anno i due protagonisti del trono over hanno deciso di riprovarci e sono usciti nuovamente insieme dal programma.

Una volta fuori dagli studi di Uomini e Donne, però, i problemi sembra non finire. Ida Platano ha raccontato a Uomini e Donne Magazine di non sentirsi all’altezza di Riccardo Guarnieri: “Ogni tanto mi sento inferiore a lui. […] Lui è un signore, mentre io sono una donna decisamente più selvaggia”. Ida e Riccardo, dunque, dovranno cercare di superare quest’altro problema, anche se questa volta è Ida a soffrirne.