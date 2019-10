Cosa fare ad Halloween? Ci sono tantissime idee per rendere la giornata tua e quella dei tuoi amici ancora più spaventosa! Ecco per voi alcune proposte!

Il 31 ottobre si festeggia Halloween, la festa popolare di origine celtica, tipica degli Stati Uniti e del Canada, diventata famosa poi in tutto il mondo. I bimbi in questo giorno si divertono a farsi fare i trucchi più spaventosi dalle loro mamme pronti per bussare alle porte di tutte le case del quartiere per chiedere ‘dolcetto o scherzetto?’. I più grandi invece? Ecco per voi una lista di cose divertenti da fare in questo giorno!

Halloween, dalla ‘cena con delitto’ al Ghost Tour: le idee più spaventose

Il giorno di Halloween è arrivato e tutti vorrebbero divertirsi in questo giorno con qualcosa di divertente ed abbastanza ‘spaventoso’. Addio solita festa in discoteca o serata in casa a tema: qui ci vogliono idee originali! Abbiamo deciso di regalarvi una lista di cose da poter fare il 31 ottobre con i vostri amici: ecco per voi alcune idee!

Chi proprio non vuole uscire il giorno di Halloween e pensa a rimanere a casa con gli amici può inventarsi una cena con delitto: in che consiste? Si può organizzare una cena e scegliere una storia con un delitto: la sfida per gli ospiti a casa sarà quella di risolvere il mistero. Il killer e la vittima saranno tra gli invitati! Essendo tema Halloween il costume da vampiro, strega, fantasma o personaggio di film horror è obbligatorio! Ovviamente anche la casa sarà addobbata con zucche, sangue e tanti altri dettagli ‘spaventosi’. Se la prima idea non vi ha convinto, abbiamo un altro gioco da proporvi: quiz da tavola a tema horror ce ne sono davvero tanti! Basta dividersi in squadre, con penitenze spaventose per chi perde: dovrete mettere a dura prova la vostra memoria e le vostre conoscenze del mondo dei vampiri, delle streghe e dei film di paura per non rischiare di essere puniti sempre in qualche modo davvero spaventoso!

Volete uscire il giorno di Halloween ma non sapete dove andare? Ci sono tantissime attività da svolgere in questo giorno! Una cosa molto bella da poter fare è la visita al castello: questi luoghi possono spaventare chiunque con le loro sale buie, storie sul passato con fantasmi che vivono lì ed infestano la struttura! In Italia molti castelli aprono in questo giorno, vediamo dove! Ogni anno castelli come quelli del Ducato di Parma e Piacenza, Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, prigione quattrocentesca e il Salone del Diavolo, aprono e permettono alle famiglie o a gruppi di giovani di divertirsi con animazione, aperitivi e tour!

Il party perfetto per Halloween si può fare anche in nave o in crociera: Costa Crociere organizza ogni anno una crociera per il 31 ottobre e gli ospiti parteciperanno ad una grande festa che culmina con la notte delle Streghe. Si ballerà a suon di musica con i costumi adatti alla festività!

A Milano è stato creato un simpatico evento per il giorno di Halloween: il Ghost Tour tra i luoghi più spettrali della città. Nella notte del 31 ottobre chi deciderà di partecipare attraverserà insieme al suo gruppo il Castello Sforzesco, il Parco Sempione, il Duomo di Milano e scoprirà tutte le leggende e le storie segrete di quei luoghi.

Vi consigliamo anche il Lucca Comics: evento per amanti di film ,serie tv e giochi! Ci sono poi il Tour nel Parco dei Mostri a Bomarzo, in provincia di Viterbo, il Paese delle Streghe, Il Labirinto sotterraneo di Osimo ad Ancona.

