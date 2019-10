Lorenzo Jovanotti ha ricevuto il tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia; il cantante è stato rintracciato per la storia della truffa

Lorenzo Jovanotti è stato reduce da un successo enorme, dovuto ai concerti del Jova Beach Party, che si sono tenuti sulle spiagge di tutta Italia. Il capitano ha fatto scatenare tutti i giovani e anche i meno giovani, con la sua allegria, la sua grinta e la sua musica soprattutto! Ma in questi giorni si è dovuto preoccupare di questioni molto più serie. Jovanotti infatti, è stato raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna di Un tapiro d’oro a causa di una storia di truffa; ma scopriamo insieme cosa è successo…

Lorenzo Jovanotti e il Tapiro D’Oro

Lorenzo Jovanotti negli scorsi giorni è stato rintracciato e raggiunto da Valerio Staffelli, di Striscia la Notizia. Il giornalista, infatti, aveva bisogno di consegnare Il tapiro a Lorenzo Jovanotti a causa di una vicenda, che vede coinvolta l’immagine del cantante. Questa è stata accompagnata da alcune false dichiarazioni, ovviamente senza consenso del cantante, ad alcuni siti online che invogliano le persone ad acquistare Bitcoin. I Bitcoin sono delle criptovalute virtuali e secondo alcune testate e banner pubblicitari, il cantante starebbe accumulando molti soldi grazie a questi investimenti con i Bitcoin. Ma tutto ciò non è affatto veritiero! Jovanotti infatti ha spiegato, insieme all’inviato di Striscia Valerio Staffelli, che tutto ciò è una truffa e che purtroppo lui non era a conoscenza. Jova ha dovuto prendere le giuste distanze dalla vicenda, affidandosi i propri legali. All’oscuro di tutto, nel momento in cui ha scoperto la situazione, ha cercato di informarsi sull’entità della situazione scoprendo che molti di questi siti, ingannano le persone spingendole a cliccare su Banner falsi, che truffano gli utenti. Il cantante si è, come abbiamo già detto, tutelato attraverso i suoi legali e chiede scusa se la sua immagine è stata senza consenso utilizzata per scopi così poco corretti.