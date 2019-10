Lewis Capaldi è diventato un cantautore di successo: scopriamo tutto su di lui come la sua età, la sua vita privata e la canzone che ha cambiato la sua vita.

L’ospite della puntata del 31 ottobre di X Factor è Lewis Capaldi, il giovane diventato oggi cantautore di successo del momento. Tra i fenomeni musicali al momento c’è lui che sta scalando le classifiche di tutto il mondo: tutti conoscono e canticchiano la sua canzone più famosa ma in pochi conoscono la sua storia e la sua carriera. Vi sveliamo tutto su di lui, dalla sua giovane età, la sua vita privata e la sua canzone più famosa scritta in un momento della sua vita molto particolare.

Chi è Lewis Capaldi: età, vita privata e la canzone che ha cambiato la sua vita

Lewis Capaldi è un cantautore scozzese, nato a Whitbur il 7 ottobre del 1996. Ha appena 23 anni ma la sua voce è così potente e profonda che non sembra possa appartenere ad un giovane! Le sue origini però, come si può notare dal cognome, sono italiane: suo cugino, Peter Capaldi, è un attore e regista britannico che ha interpretato Doctor Who nella serie televisiva della BBC.

Il giovane Lewis ha iniziato a suonare la chitarra quando era molto piccolo ed iniziò già a scrivere le sue prime canzoni: nel 2017 è stato pubblicato il suo primo brano auto-prodotto, Bruises: questo pezzo nel giro di poche settimane ha iniziato a fare il giro del web. Grazie al successo mediatico, il cantante è stato contattato dalla Universal: ha creato “Bloom“, album che oltre al brano con lo stesso nome contiene anche “Fade” e “Lost on You“. Nel 2018 è uscito un’altra sua canzone, “Breach“.

Il pieno successo è arrivato grazie a “Someone You Loved“: è stata questa la canzone che gli ha cambiato la vita. Pubblicato nel novembre dello scorso anno, il disco oggi è uno dei più venduti nel Regno Unito e in Irlanda oltre ad essere ascoltato in tutte le radio italiane. Come nasce questo brano? Lewis ha raccontato che è stato scritto in seguito ad una delusione d’amore: il cantautore era molto innamorato di una ragazza con cui è stato 1 anno e mezzo. La fine della sua storia d’amore lo ha portato a scrivere questo brano.

Per la sua bravura, Lewis Capaldi è stato chiamato come artista spalla di colleghi famosi come Ed Sheeran, Sam Smith, Bastille.