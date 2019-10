Lodovica Comello ha dato un magnifico annuncio sui social nel giorno di Halloween: il post su Instagram ha raggiunto in pochissimi minuti migliaia di like. Vediamo di che si tratta!

La splendida conduttrice, attrice e cantante è uno dei volti della tv italiana più amato: bella, simpatica e solare, Lodovica Comello è davvero unica! Nel 2011 è stata selezionata per interpretare il ruolo di Francesca nella famosa telenovela Violetta, nel 2013 è stato pubblicato invece il suo primo singolo, Universo. In qualità di cantante ha partecipato anche al Festival di Sanremo con il brano Il cielo non mi basta. E’ diventata poi la famosa conduttrice di Italia’s Got Talent e Singing in the car. Insomma, la fantastica Lodovica è un tutto fare! Poche ore fa ha dato uno splendido annuncio sui social: vediamo di che si tratta!

Lodovica Comello, il magnifico annuncio il giorno di Halloween: il post su Instagram

Lodovica Comello aspetta un bimbo! La dolce e brava conduttrice televisiva, attrice e cantante lo ha fatto sapere tramite un post su Instagram in cui si ritrae su un divano insieme al suo compagno, Tomas Goldschmidt. Lui è un produttore televisivo argentino classe ’84. I due si sono conosciuti sul set della serie Violetta e si sono innamorati: il 1 aprile del 2015 a San Daniele del Friuli si sono sposati! In segno del loro forte amore hanno deciso di allargare la famiglia con un bebè!

“0% scherzetto…100% dolcetto!“: con la foto e con questa didascalia Lodovica fa sapere a tutti, nel giorno di Halloween, che è in dolce attesa. Tantissimi i messaggi di auguri per la coppia sia da personaggi noti che dai loro fan e utenti di Instagram. La giovane conduttrice ha ringraziato tutti tramite un IG story: “Mi sta esplodendo il telefono da quando ho caricato la foto. Non vedevo l’ora di dirvelo“.