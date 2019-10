Maria Teresa Ruta, sconvolgente rivelazione: “Hanno tentato di…”

Maria Teresa Ruta, ospite del programma tv “Vieni da Me” di Caterina Balivo, rilascia una sconvolgente rivelazione: “Hanno tentato di…”

Maria Teresa Ruta è stata per moltissimi anni un volto di riferimento di Rai 1, con gli anni però il suo ruolo di signora della RAI è stato ridimensionato, fino a perdere qualsiasi ruolo all’interno dei programmi. Ospite da Caterina Balivo ha fatto presente il suo malessere nei confronti di questa situazione, e ha parlato di un episodio risalente ai primi anni di carriera, che l’ha terribilmente traumatizzata. L’ex conduttrice Rai infatti ha affermato “Hanno tentato di…” scopriamo insieme a cosa si riferisce…

Maria Teresa Ruta ospite nel programma di Caterina Balivo “Vieni da me“, ripercorre insieme alla conduttrice la sua carriera, dagli esordi fino ad oggi, e in particolar modo l’episodio di violenza che ha subito. La donna racconta che il 14 agosto di molti anni fa passeggiava per i vicoli di Roma, dove fu pedinata da un gruppo di ragazzi e poi aggredita. Quelli erano gli anni degli esordi di Maria Teresa Ruta, e racconta come dopo averla pedinata per le strade di Roma i ragazzi l’abbiano bloccata all’interno di un vicolo, cercando di violentarla. Fortunatamente la donna afferma che non ci riuscirono, questo perché indossava un abbigliamento particolarmente stretto. I malviventi riuscirono a strapparle la camicia, ma non riuscirono a fare lo stesso con i pantaloni; le urla attirarono un passante, che in maniera provvidenziale mise in fuga i criminali! Questo episodio ha segnato in maniera indelebile l’attrice e conduttrice, tanto che per i successivi anni la donna non riuscì poi più ad avere rapporti con alcun uomo. Questo fino a quando non conobbe il marito Amedeo Goria, l’uomo messo al corrente della situazione disse alla donna che avrebbe accettato anche un matrimonio bianco, pur di starle accanto. Da quel momento il loro rapporto è decollato e non si sono più lasciati. Nonostante la violenza e il ricordo indelebile, Maria Teresa Ruta decise di non chiedere il supporto di alcun professionista e di voler dimenticare l’accaduto.