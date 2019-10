Michele Cucuzza, clamorosa rivelazione: “Al Grande Fratello Vip farei…”

Michele Cucuzza, clamorosa rivelazione del giornalista nel salotto di Caterina Balivo, Vieni da Me: “Al Grande Fratello Vip farei…”

Michele Cucuzza è un conduttore televisivo, radiofonico e giornalista Italiano e per moltissimi anni è stato il volto storico del Tg1 e oggi ha deciso di raccontarsi nel programma condotto da Caterina Balivo “Vieni da me”. Michele Cucuzza ha risposto alle domande “al buio” della conduttrice, raccontando proprio dell’abbandono al TG1 e affermando di non essersi pentito nel tempo di questa scelta; anzi, aver lasciato il telegiornale gli ha dato l’opportunità di intraprendere una bellissima esperienza come conduttore in “La vita in diretta“… Ripercorriamo insieme l’intervista e le affermazioni che ha rilasciato in merito alla sua vita e al Grande Fratello Vip.

Michele Cucuzza e la rivelazione sul Grande Fratello Vip

Michele Cucuzza nel corso dell’intervista dalla Balivo, ha spiegato come la sua passione per il giornalismo sia nata in tenera età, proprio nell’ambiente familiare. Questo perché il padre, nonostante fosse vulcanologo, coltivava la passione per la lettura, specie quella dei quotidiani! Interrogato poi dalla Balivo sulla sua situazione sentimentale Cucuzza ha affermato di essere felicemente impegnato con una donna Calabrese, e che nel rapporto di coppia si reputa un uomo molto romantico, diversamente da quanto ci si aspetterebbe. Ha inoltre affermato di non escludere la possibilità di partecipare in futuro ad un reality show, proprio per mettersi ulteriormente alla prova. Al giornalista non dispiacerebbe provare questa esperienza del tutto nuova per lui e afferma che farebbe di tutto all’interno di un reality, ballare, cantare, forse fare davvero tutto, senza fare il concorrente. Si è poi proseguito, parlando del rapporto con le figlie, in seguito alla separazione dall’ex moglie, e di come lui abbia cercato di essere presente nella vita delle ragazze, malgrado tutto.