Samuel Romano: la notizia incredibile durante X Factor 2019

Il cantante dei Subsonica, nonchè giudice di X Factor 2019, Samuel Romano ha una notizia pazzesca per i suoi fan.

Da qualche tempo a questa parte abbiamo imparato a conoscere bene Samuel Romano. Il cantante leader dei Subsonica oggi è giudice ad X Factor 2019 e si occupa della categoria gruppi con i quali sta portando avanti un’ottima gara. Nel suo parterre ha dei ragazzi molto bravi e capaci, coi quali è andato molto bene durante il primo Live. Ora che manca poco alla seconda puntata dei Live di XF13 per il giudice Samuel arriva una notizia incredibile che farà contenti soprattutto i suoi fan.

Samuel, la bella notizia per i fan dei Subsonica

Il 22 novembre uscirà infatti Microchip Temporale, una rielaborazione del disco Microchip Emozionale uscito 20 anni fa e che ha dato il via alla leggenda e al mito dei Subsonica con canzoni come Nuova Ossessione, Aurora Sogna… Il nuovo album (dove in copertina ritroviamo Midori Tateno, la stessa ragazza con la pistola in mano del disco di 20 anni fa), Microchip Emozionale nasce così con la partecipazione di 14 artisti e amici di Samuel e dei Subsonica.

Tracklist, ospiti e canzoni nel nuovo album dei Subsonica

Troviamo infatti Aurora Sogna cantato con i Coma_Cose e i Mamakass, ma non solo. Ecco la tracklist:

Buncia 2019 Sonde – Willie Peyote Colpo di Pistola – Nitro Aurora Sogna – Coma_Cose & Mamakass Lasciati – Elisa Tutti i Miei Sbagli – Motta Liberi Tutti – Lo Stato Sociale Strade – Coez Disco Labirinto – Cosmo Il Mio D.J. – Achille Lauro Il cielo su Torino – Ensi Albe Meccaniche – Fast Animals and Slow Kids Depre – Myss Keta Perfezione – Gemitaiz

Da quello che possiamo vedere ora sembra proprio che questa rielaborazione del vecchio disco dei Subsonica sia una vera e propria bomba che i fan adoreranno. Un omaggio al passato, ma con uno sguardo ben attento e rivolto verso il futuro.