Sanremo 2020, ecco i nomi di chi affiancherà Amadeus sul palco: svelati i primi grandi ospiti della settantesima edizione del Festival.

Sanremo 2020 si avvicina sempre di più e con il passare del tempo aumenta l’attesa per la settantesima edizione del Festival, che sarà condotta da Amadeus, alla sua prima esperienza sul palco dell’Ariston. Il conduttore, nonchè Direttore Artistico, è già al lavoro per la scelta dei concorrenti ‘Big’ in gara, che saranno svelati il prossimo 6 gennaio, circa un mese prima del Festival, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio. Discorso diverso per i concorrenti della categoria Giovani, che invece faranno una gara a sé e saranno scelti dopo una serie di selezioni, entro il 18 dicembre. Ora, però cominciano a trapelare indiscrezioni sui nomi di chi affiancherà Amadeus sul palco, dagli ospiti ai possibili co-conduttori: ecco i nomi in circolazione.

Sanremo 2020, svelati i primi grandi ospiti: ecco chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston

La settantesima edizione del Festival di Sanremo vedrà come conduttore e Direttore Artistico Amadeus, che ad oggi sembra essere l’unico presentatore ufficiale della kermesse. Secondo il portale Blogo.it, infatti, potrebbero esserci diversi ospiti ad affiancare il conduttore nel corso delle puntate, ognuno in una serata diversa. Oltre a Fiorello, la cui presenza sembrerebbe essere sicura, potrebbe esserci il grande ritorno di Antonella Clerici, già due volte alla conduzione del Festival, nonché quello di Roberto Benigni, che manca dal 2011.

Secondo le indiscrezioni questi tre nomi potrebbero affiancare Amadeus nella conduzione in diverse serate, Fiorello nella prima, Benigni nell’ultima e la Clerici in quelle centrali. Molto chiacchierata anche la presenza di Jovanotti, altro grande nome in lizza tra gli ospiti. Insomma, l’attesa è altissima e i rumors si rincorrono senza sosta, ma al momento non ci sono state conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Non ci resta che aspettare e scoprire insieme chi saranno tutti i protagonisti della prossima, attesissima, edizione del Festival di Sanremo.