Finalmente è stata svelata l’identità di colui che affiancherà Giulio, Alessandro e Giulia in Uomini e Donne. Il nuovo tronista si chiama Carlo: ecco tutto quello che c’è da sapere su lui!

Dopo l’abbandono dal trono di Sara, il programma Uomini e Donne è stato fino ad oggi con soli tre tronisti: Alessandro, Giulio e Giulia stanno cercando la persona con cui poter condividere una favolosa storia d’amore. I canali ufficiali del programma di Maria De Filippi hanno fatto sapere che in studio si aggiunge una nuova poltrona. Chi ci siederà su’? Adesso sappiamo perfettamente di chi si tratta! Il nuovo tronista è Carlo ed è originario di un piccolo paese vicino Venezia. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più su lui? Ecco per voi la sua età, dove abita, cosa fa nella vita ed il suo sogno più grande!

Chi è Carlo Pietropoli: età, carriera e vita privata del nuovo tronista di Uomini e Donne

Carlo Pietropoli è il nuovo tronista di Uomini e Donne: ha 28 anni ed è di San Donà di Piave, una cittadina in provincia di Venezia. Nella vita ha sempre giocato a calcio ma ora lavora in un bar come barman. Il suo sogno nel cassetto è quello di poter avere un giorno un’attività tutta sua: lo racconta nel video di presentazione pubblicato da poco sul canale WittyTv.

Nella stessa clip svela anche di non essere affatto una persona superficiale: è una persona leggera, non prende troppo la vita sul serio. Gli piace vivere la vita senza ansie. E’ molto legato alla sua famiglia: la sua mamma è il suo punto di riferimento. Cosa cerca in Uomini e Donne? Una donna ambiziosa, che lo tenga a bada e che gli tenga testa. “Spero di trovare qualcosa che mi stravolga” sono le parole del nuovo tronista di Uomini e Donne.