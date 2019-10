Oggi si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne nello studio di Maria De Filippi: la conduttrice ha offerto il trono ad un ex corteggiatrice. Ecco chi è la nuova tronista.

La registrazione del trono classico di oggi 31 ottobre è stata davvero scoppiettante. Sono tantissimi i colpi di scena che si sono sviluppati nello stesso pomeriggio nello studio di Uomini e Donne. Li riporta tutti il portale Ilvicolodellenews.it. Si parla del trono di Alessandro Zarino: il tronista napoletano ha deciso di scegliere la sua corteggiatrice Veronica dopo un litigio. La risposta della giovane però è stata del tutto inaspettata: gli ha risposto con un NO! Nessuno si sarebbe aspettato un epilogo del genere ed invece è tutto vero. Non è tutto però: Maria ha annunciato la nuova tronista che prenderà il posto di Alessandro Zarino. Ecco di chi si tratta!

Uomini e Donne Anticipazioni, Maria De Filippi annuncia la nuova tronista: è l’ex corteggiatrice

Si tratta di Veronica Burchielli: è lei la nuova tronista. Lo svela ilvicolodellenews.it nelle anticipazioni della registrazione di oggi. La bellissima giovane di La Spezia ha già catturato l’attenzione dei due tronisti, Alessandro e Giulio, che spesso hanno avuto anche qualche battibecco proprio per lei. Quanti ancora ne farà innamorare? Non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.