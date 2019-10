Nella registrazione di oggi 31 ottobre 2019 di Uomini e Donne il tronista Alessandro Zarino ha fatto la sua scelta: l’epilogo ha lasciato tutti senza parole.

Oggi 31 ottobre 2019 si è registrata la puntata del trono classico di Uomini e Donne. Dopo aver presentato il nuovo tronista, Carlo, si è passato ai tre tronisti seduti sulla sedia rossa già da diverse settimane. Giulia, Alessandro e Giulio cercano la persona giusta da portare fuori il programma per iniziare una storia d’amore. Ma chi di loro si è già innamorato? A quanto pare il napoletano ha perso la testa per una sua corteggiatrice! Dalle anticipazioni rese pubbliche da ilvicolodellenews.it, Alessandro oggi 31 ottobre ha scelto: scopriamo chi e com’è andata.

Uomini e Donne clamoroso, Alessandro Zarino ha scelto: l’epilogo shock

La registrazione di Uomini e Donne di oggi, 31 ottobre 2019, ha lasciato senza parole il pubblico presente e lascerà indubbiamente allo stesso modo i telespettatori. Ilvicolodellenews.it ha reso pubbliche le anticipazioni del programma e fa sapere che Alessandro Zarino ha scelto! Il portale scrive che dopo un litigio in studio tra il tronista napoletano e Veronica, lei si è alzata ed è andata via.

Alessandro l’ha raggiunta e dopo un po’ di tempo è rientrato in studio ed ha annunciato di volerla scegliere! Così Maria ha fatto mettere le sedie al centro, come di consueto, ed ha chiamato Veronica. Il giovane modello napoletano, ex tentatore di Temptation Island, le ha spiegato che non vuole rinunciare a lei e che è disposto ad uscire dal programma insieme per conoscersi fuori. Alessandro, scrive vicolodellenews, ha annunciato di provare un sentimento forte per la bellissima ragazza di La Spezia.

La reazione di Veronica è stata del tutto inaspettata: la giovane corteggiatrice ha affermato di non credere neanche ad una parola di quelle ascoltate. La sua risposta è stata NO.