Elettra Lamborghini, addio make up e ciglia finte: ecco com’è senza trucco la bellissima pop star.

Siamo abituati a vederla sempre impeccabile, super truccata e con look stravaganti che non passano mai inosservati. Ma quella mostrata poco fa nelle sue Instagram Stories, è una versione di Elettra Lamborghini del tutto inedita. La bellissima ereditiera, figlia di Tonino Lamborghini, ha pubblicato alcuni video sul suo profilo social in cui appare in versione ‘acqua e sapone‘. Siete curiosi di vedere Elettra senza make up? Ve la mostriamo subito.

Elettra Lamborghini, addio make up e ciglia finte: si mostra sui social senza trucco

Di recente l’abbiamo ammirata coma coach a The Voice of Italy. E anche lì, Elettra Lamborghini ha sfoggiato i look più disparati. Pailettes, brillanti, e fantasie maculate. Ma, soprattutto, un trucco sempre molto appariscente. È davvero raro vedere la bellissima Lamborghini senza il suo make-up. Ma qualche ora fa, l’ereditiera si è mostrata al naturale nelle sue Instagram Stories. Lasciando tutti di stucco. Date un’occhiata:

Elettra pubblica alcune stories in cui parla del costume che indosserà durante la notte di Halloween, ma quello che ha colpito tutti è il suo viso al naturale. Sì, perché siamo soliti ammirare Elettra super truccata e con le immancabili ciglia finte. E la versione proposta questa sera dalla pop star è un tantino diversa da quella solita. Ma è la prova che Elettra è sempre bellissima, anche senza il suo super make-up. E proprio l’eccentrica ereditiera è balzata sui giornali, negli ultimi giorni, per una storia molto particolare: una donna di Napoli, Rosalba, ospite di Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso, ha raccontato di avere una figlia con Tonino Lamborghini ,Flavia, che sarebbe quindi la sorella di Elettra. Uno ‘scoop’ che ha infiammato la scena del gossip. Ma, al momento. Elettra non sembra essersi espressa sulla vicenda.