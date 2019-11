Guendalina Tavassi senza reggiseno: la foto dell’ex concorrente del Grande Fratello manda in tilt Instagram. Ecco il post.

Tra le concorrenti del Grande Fratello, è una delle più amate di sempre. Parliamo di Guendalina Tavassi, la prorompente ex concorrente del reality, oggi infuencer e opinionista tv. La vediamo spesso nei programmi di Barbara D’Urso, ma Guendalina si tiene in contato coi fan soprattutto sui social. Su Instagram, nello specifico, il social network preferito dai vip. E nelle ultime ore, la Tavassi ha letteralmente lasciato senza parole i fan di Instagram. ‘Colpa’ del suo ultimo scatto, in cui l’ex gieffina non indossa il reggiseno. La foto non è passata inosservata! Diamo un’occhiata.

Guendalina Tavassi senza reggiseno: l’ex del Grande Fratello ha fatto impazzire i fan

Guendalina Tavassi è irresistibile nell’ultimo scatto postato su Instagram. Uno scatto in bianco e nero, particolarmente audace. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello non indossa il reggiseno. Tenta di coprirsi con il braccio, ma il risultato resta molto ‘provocante’. Giudicate voi:

Anche in questo scatto, Guendalina mette in mostra l’ironia che la contraddistingue. La frase che utilizza come didascalia non passa inosservata, ma, inevitabilmente, è ben altro a catturare l’attenzione dei fan. La Tavassi è stata fotografata di spalle, la linguaccia rivolta alla fotocamera, ma, soprattutto, niente reggiseno! L’ex del Grande Fratello indossa solo dei pantaloncini neri: la schiena è completamente scoperta. E anche se la bellissima Guendalina si copre con un braccio, nello scatto si vede qualcosa di ‘troppo’. Uno scatto che, come sempre quando si tratta della Tavassi, ha scatenato in pochissimo tempo i commenti dei fan. Che non hanno potuto ignorare la bellezza e sensualità della loro beniamina. E a voi, cosa ne pensate dell’ex concorrente del Grande Fratello?