Come togliere la sfortuna: metodi, consigli e idee per il periodo no

Sfortuna addio, come superare i momenti sfortunati e come togliersela di torno: è tutta questione di psicologia.

Sarà capitato a tutti di sentirsi molto sfortunati e di vivere un periodo particolarmente nero. Ci sembra che nulla vada per il verso giusto, come se ci seguisse la famigerata nuvola di Fantozzi. Ma veramente è così? Veramente la sfortuna esiste e ci fa sentire così “sfigati”. Secondo la scienza la sfortuna non esiste, ma ci creiamo delle onde negative intorno da soli. Per smettere di essere sfortunati quindi basta mettere in atto qualche trucchetto psicologico.

Come togliere la sfortuna

Come si toglie la sfortuna? Come si fa a cancellare un’ondata negativa di un particolare periodo della nostra vita? Pare che dipenda tutto da come viviamo. Quelle persone che si sentono sfortunate sono ansiose, negative nei confronti della vita. È la nostra mente che fa metà del gioco quindi ed è tempo di cambiare.