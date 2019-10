Taylor Mega, fa impazzire tutti col suo “Mega Pink Party” a Napoli; party organizzato per festeggiare il suo compleanno, con amici e fans

Taylor Mega è ormai inarrestabile, tra progetti sociali, ospitate, calendari, interviste, questo sembra essere un periodo particolarmente florido e frenetico per la star di Instagram. Da come ci ha reso partecipi nei giorni scorsi, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, questa settimana festeggerà il suo compleanno a Napoli, con un super party, l’appunto “Mega Pink Party“! Ma scopriamo qualcosa in più su questo evento che sta facendo impazzire i fan di instagram!

Il “Mega Pink Party” dove avrà luogo

Che a Taylor Mega piaccia il rosa, non era certamente un mistero, ma la bellissima fashion blogger, ha deciso di allestire un parti tutto in tema PINK! I preparativi vanno avanti ormai da settimane e la Mega ci ha tenuti aggiornati, tramite le sue Instagram Stories, di tutte le News, inerenti al party. La location scelta per l’evento è il “Mama casa in campagna“, un locale per ricevimenti in località Civette a Cellole, in provincia di Caserta. La Mega è arrivata ieri in campania, dove ha incontrato l’amico e organizzatore dell’evento Valerio Taglialatela, che per l’occasione, ha pensato di tingersi i capelli di rosa! Taylor ha deciso di coinvolgere alla festa non solo gli amici, ma anche i fan! Infatti attraverso un giveaway, ha scelto alcuni followers che sarebbero stati ospiti al party, ma non finisce qui, perché oggi, sul proprio profilo instagram ha deciso di dare la possibilità anche ad altri fan di andare alla festa. I primi 100 ragazzi a recarsi alla location del party, sarebbero entrati a festeggiare con lei! Che dire, Taylor non smette mai di stupirci con la sua energia travolgente!