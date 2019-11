Wanda Nara irresistibile: l’abito per Halloween è troppo ‘aperto’; ecco lo scatto che ha fatto impazzire i followers della showgirl argentina.

Dolcetto o scherzetto? Senza dubbio, quello regalato da Wanda Nara ai suoi fan di Instagram qualche ora fa, è stato un dolcetto più che gradito. Sono stati tanti i vip che, in occasione della notte di Halloween, hanno mostrato sui social il loro travestimento. Le maschere più svariate sono apparse su Instagram, ma, tra le tante, spicca proprio lei, la bellissima moglie di Mauro Icardi. Che per la notte delle streghe ha indossato un costume che non è passato affatto inosservato. Il motivo? La profondissima scollatura, che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Date un’occhiata al costume più chiacchierato del web.

Wanda Nara irresistibile: l’abito per Halloween è troppo scollato, fan impazziti

Se tutte le maschere fossero ‘spaventose’ come quella sfoggiata da Wanda Nara qualche ora fa, Halloween diventerebbe la feste più amata dell’anno! Si, perché l’argentina ha letteralmente fatto girare la testa a tutti col costume indossato ieri sera. Solo qualche ora fa, Wanda aveva incantato tutti con l’outifit scelto per la puntata di Tiki Taka, il programma sportivo in cui è opinionista fissa. Ma, col costume di Halloween, la Nara si è davvero superata. E il motivo è molto facile da intuire…Guardate con i vostri occhi:

Wanda Nara è davvero irresistibile nella sua tutina nera in lattice super aderente. Che ha colpito tutti per un dettaglio in particolare: la profonda scollatura, che mette in risalto le notevoli forme della moglie del bomber Icardi. Un Halloween decisamente ‘esplosivo’, quello di Wanda. Che nella didascalia al post ammette di non avere dolcetti. Ma credo proprio che i fan la possano perdonare! E voi, quale maschera avete scelto per la notte di Halloween?