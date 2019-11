Venezia, il 19enne in coma è il figlio di Alberto: papà che ha dedicato la sua vita al figlio autistico e che abbiamo visto più volte a Le Iene

La notizia del ragazzo in coma di nome Alberto è appena arrivata. Poche ore dopo si scopre che il 19enne, coinvolto nello schianto di Musile di Piave dove è morta la 18enne Giulia Zandarin, è il figlio di Franco Antonello. Sì, stiamo parlando di quel Franco Antonello. Quell’imprenditore la cui storia ha emozionato l’Italia intera. Le Iene hanno raccontato il suo dramma. Le varie problematiche relative a suo figlio (non quello che ora è in coma) affetto da autismo. Parliamo di Andrea, il ragazzo che è diventato, dopo quel servizio, il protagonista del romanzo “Se ti abbraccio non aver paura”, di Fulvio Ervas, da cui poi è stato tratto anche il film di Gabriele Salvatores, “Tutto il mio folle amore”.

Il dramma senza fine di Franco Antonello: suo figlio è in coma

Padre e figlio, sempre insieme. L’uno per l’altro. L’imprenditore, Franco Antonello, ha deciso di trascorrere la sua vita in simbiosi con suo figlio per riuscire a fargli assaporare la vita in tutte le sue sfaccettature. Hanno girato il mondo, pubblicato quattro libri e raccontato la loro storia in diverse trasmissioni televisive. In questo modo, sono riusciti a presentare all’Italia, forse all’Europa anche, il dramma che vivono le famiglie con casi di malattie simili. Tutto in forma serena, tranquilla. Senza affrontare tematiche ‘pesanti’ con toni ‘gravi’.

Stando alle ultime notizie, il figlio di Franco, il giovane Alberto di appena 19 anni, aveva bevuto alla festa di Halloween dalla quale stava appena tornando insieme a Giulia Zandarin, diciottenne di Castelfranco Veneto. Alberto si è messo alla guida del veicolo ma non era in possesso della patente. No, perché gliel’avevano appena sequestrata perché trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. Adesso è in coma. Lotta tra la vita e la morte. Possiamo soltanto immaginare il dolore di papà Franco in questo momento ed esprimergli, comunque, tutta la nostra solidarietà.