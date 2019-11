Tu Si QUe Vales, Emma Marrone ospite: ecco com’è andato l’incontro con Belen Rodrigue, il gesto della cantante lascia tutti senza parole.

Emma MArrone, così come vi avevamo anticipato, è stata ospite a Tu Si Que Vales per promuovere il suo disco Fortuna e cantare il singolo Io Sono Bella, che sta avendo un successo incredibile. La cantante ha incontrato così la sua storica ‘rivale’ in amore, Belen Rodriguez. Le due anni fa sono state al centro del gossip per la storia tra l’argentina e Stefano De Martino, oggi marito e moglie, nata quando il ballerino era ancora fidanzato con Emma. In questi anni le due si sono incontrate poche volte, mantenendo sempre un atteggiamento tranquillo e rispettoso l’una verso l’altra. Ma come sarà andata tra di loro sul palco di Tu Si Que Vales? Scopriamolo insieme.

Emma Marrone a Tu Si Que Vales, l’incontro con Belen: il gesto inaspettato della cantante

Emma Marrone è arrivata nello studio di Tu Si Que Vales, annunciata da Maria De Filippi, sua grande amica e mentore. La cantante si è prima esibita nel singolo Io Sono Bella, facendo cantare e ballare tutto lo studio con la sua grandissima energia, e ha poi scambiato qualche battuta con Maria De Filippi, che le ha fatto i complimenti per il suo lavoro. Dopo un abbraccio con la conduttrice, la Marrone ha lasciato lo studio, non prima però di aver salutato le altre donne presenti, ovvero Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez.

Emma si è chinata su Sabrina per baciarla e poi ha fatto lo stesso gesto nei confronti dell’argentina, che ha ricambiato al bacio con affetto, lasciandosi scappare un ‘Sei grande’, che di certo non è passato inosservato. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque. I rapporti tra le due ex rivali sono distesi e sereni, e l’incontro a distanza di tempo è andato benissimo, superando anche le aspettative.