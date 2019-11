La nuova app è usata da tutti ormai: ma come si usa Tik Tok? Ecco per voi tutte le info ed i tutorial per registrarsi, per trovare i vip e fare video originali e simpatici!

Tik Tok è l’applicazione più scaricata nel 2019: ormai è diventata davvero una moda, è utilizzata da tutti. Più di un miliardo di download e 500 milioni di utenti sono i dati registrati nell’ultimo mese: il nuovo social che permette di fare video con suoni ed effetti speciali sta facendo una grande concorrenza a Facebook ed Instagram. È stato lanciato nel settembre del 2016 in Cina: dopo un anno Tik Tok ha iniziato ad espandersi nel mercato indonesiano. Il 2 agosto del 2018 l’azienda cinese ByteDance ha unito la piattaforma Tik Tok a Musical.ly creando il social network che oggi sta spopolando nel mondo. Ma di che si tratta? E’ un applicazione molto semplice da utilizzare e mette a disposizione strumenti di editing che fanno divertire gli utenti permettendogli di realizzare video verticali di lunghezza compresa tra i 15 ed i 60 secondi. Il tutto è accompagnato da un’ampia libreria musicale ed un enorme kit per editing, filtri ed effetti particolari. Sembra divertente no? Volete scoprire qualcosa in più? Ecco per voi tutte le informazioni ed i tutorial per registrarsi, cercare i VIP e fare i video più divertenti ed originali!

Tik Tok, come si usa: info e tutorial per registrarsi, trovare i vip e fare video

Tik Tok sta letteralmente spopolando soprattutto nel mondo dei giovani che si divertono a creare video originali ed accattivanti.

Come funziona? Il primo passaggio è quello di scegliere l’audio: basterà cercare nella sezione apposita chiamata “suoni“, posizionata in alto della schermata, canzoni o suoni di qualsiasi genere per iniziare a creare il vostro video. Aperta la parte dedicata al sottofondo della vostra clip, tramite “cerca”, troverete ciò che desiderate. Se siete indecisi e volete qualche idea potrete sfogliare tra i brani esistenti, divisi per cartelle come: “più ascoltate”, “novità” etc. La libreria è davvero ampia.

Tik Tok permette agli utenti di accelerare, rallentare o modificare con filtri il mini clip. Il video ha la durata di 15 o 60 secondi: ognuno può scegliere quando fermarsi e riprendere il video, magari per cambiare inquadratura o aggiungere soggetti diversi. Vi sentirete dei veri e proprio registi/attori/ballerini in grado di realizzare performance da veri professionisti!

Una volta terminato il video creato unicamente da voi dovrete solo pubblicarlo: il vostro profilo potrà essere privato, ovvero visibile solo ai vostri followers, o pubblico: potranno accedevervi tutti.

Quanti VIP ci sono in Tik Tok? Il nuovo social network è diventata ormai una mania! Nelle ultime settimane la nuova applicazione sta accogliendo nuovi utenti, tutti personaggi italiani famosi. Un esempio? Barbara D’Urso: la famosa conduttrice televisiva Mediaset è iscritta da soli pochi giorni ed ha già 149K di follower. Per non parlare di Fiorello: il noto conduttore e speaker radiofonico conta già 70 mila followers grazie ai suoi video divertenti o di promozione al suo programma Viva Rai Play. Michelle Hunziker, la bellissima presentatrice televisiva, è seguita da 12 mila persone e si diverte con suoni ed effetti particolari dando vita a mini clip davvero inediti! Rovazzi su Tik Tok fa ridere tutti i suoi 100mila followers! E chi è che non potevano mancare? Beh, le sorelle Provvedi! Le Donatella aggiornano costantemente il loro profilo con coreografie divertenti. Altri presenti sul noto social network sono Costanza Caracciolo, Andrea Delogu, Christian Vieri, Bruno Barbieri, Giulia De Lellis e tantissimi altri personaggi italiani noti!

Come registrarsi?

Il nuovo social network vi ha incuriosito? Per provarlo bisognerà solo scaricarlo tramite lo Store del vostro smartphone e cliccare su “Registrati“. Una volta seguito l’intero iter per dare vita al vostro profilo personale potrete divertirvi a creare mini clip a tema musicale attraverso il playback. Ciak, azione!