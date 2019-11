Torino Juventus diretta streaming in tv – No Rojadirecta: come vedere il match che si terrà questa sera alle ore 20.45.

È tempo di derby in quel di Torino. Questa sera, 2 novembre, alle ore 20 e 45, si terrà l’attesissimo derby della Mole, Torino-Juventus, valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Due squadre che cercano i tre punti per motivi differenti. La Juve ha l’obiettivo di mantenere il primato in classifica, dopo il successo contro il Genoa nel turno infrasettimanale; il Torino ha voglia di riscattarsi, dopo aver ottenuto solo due punti nelle ultime 5 gare. Una partita sentitissima, come ogni derby, da entrambe le squadre e le tifoserie. Chi la spunterà? Non ci resta che attendere il fischio d’inizio!

Torino Juventus diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta: dove vedere il match

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 20:45 del 2 novembre 2019 ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

La piattaforma DAZN è gratis per un mese intero. Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio. Un’occasione da sfruttare ad ogni costo solo su DAZN.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Light, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.