Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli infiamma lo studio: scollatura esplosiva dell’attrice, i fan impazziscono per lei.

Sabrina Ferilli è il giudice popolare di questa edizione di Tu Si Que Vales, e ha già conquistato tutti con la sua proverbiale simpatia e ovviamente per la sua bellezza, che negli anni è rimasta sempre uguale. L’attrice, in occasione della terza puntata del Talent, ha sfoggiato una mise davvero ‘esagerata’, con un vestito particolarmente scollato, che ha fatto impazzire il pubblico in studio: ecco le immagini.

Sabrina Ferilli fa impazzire il pubblico di Tu Si Que Vales: scollatura esplosiva, bellezza mozzafiato

Sabrina Ferilli ha fatto letteralmente impazzire il pubblico di Tu Si Que Vales con un look davvero esplosivo. L’attrice, che nel programma ha il ruolo di giudice popolare, indossa un abito nero con delle stampe di rose rosse, che presenta una scollatura molto profonda, a cuore. Le forme della Ferilli sono davvero incontenibili nel suo abito nero, che è lungo fino al ginocchio e lascia scoperte le sue gambe da urlo. Ma di sicuro quello che più colpisce è la scollatura di Sabrina, che riesce a coprire a malapena il suo decolleté abbondante ed esplosivo, facendo impazzire i fan.

Sabrina è stata protagonista di diversi siparietti esilaranti dall’inizio della puntata, tra cui un momento di paura, quando per gioco sono stati fatti scoppiare dei piccoli ‘botti’, alla stregua di quelli di Capodanno, che l’hanno fatta letteralmente saltare dalla sedia per lo spavento. Tu Si Que Vales, del resto, è una trasmissione molto dinamica, in cui accade davvero di tutto e il pubblico non si annoia mai. Poco fa c’è stato anche un momento di tensione per Maria De Filippi, che ha abbandonato lo studio dopo essersi infuriata con un concorrente, colpevole, secondo la conduttrice, di aver offeso le donne.